Yildiz supera Del Piero: è il più giovane a segnare in Champions League

Il destino dei predestinati, segnare nei momenti più importanti, nelle partite più importanti.con un capolavoro regala alla Juventus il vantaggio contro il PSV nel l'esordio in Champions League. Il primo goal del nuovo format della Champions ma non certo l'unico "record" che questa rete si porta dietro.Un goal davvero alla, dal limite dell'area, che bacia l'incrocio dei pali e su cui Drommel non può fare niente. Lui che ha sempre detto di avere proprio l'ex capitano della Juve come idolo e che ora lo "supera". A 19 anni e 136 giorni, Yildiz è diventato il più giovane giocatore a segnare con la maglia della Juventus in UEFA Champions League, superando Del Piero (20 anni e 308 giorni contro il Borussia Dortmund il 13 settembre 1995).