Non solo Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea (subito mandati in prestito rispettivamente a Bologna e Valencia). Stando a Birmingham Live, l'vorrebbe strappare allaanche, attualmente il gioiello più prezioso della squadra bianconera e protagonista, nonostante qualche alto e basso più che normale per la sua giovane età, di una buona prima parte di stagione, che infatti ha acceso su di lui i riflettori di diverse big europee. I rapporti tra la Vecchia Signora e i Villans sono buoni, come testimoniato dalla maxi operazione estiva, ma Yildiz è considerato praticamente incedibile.