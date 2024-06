Euro 2024: Yildiz sfida Cristiano Ronaldo

All'è (anche) il giorno di Kenan. Che è pronto a scendere in campo con la suaper una di quelle sfide dal sapore di "confronto generazionale", perché di fronte a lui si troverà nientedimeno che. Per il giovane attaccante dellasi tratta dell'ennesimo stimolo di un anno straordinario, iniziato con la Serie C italiana (in Next Gen) e l'Under 21 della sua Nazionale e finito con la prima squadra, sia a Torino che in patria, dove si è guadagnato la convocazione per l'ambito torneo dove peraltro ha già sfiorato il goal (annullato per fuorigioco).Alla Continassa Kenan ha mancato per un pelo, tornato al Manchester United un anno prima del suo arrivo. Ora ha la possibilità di sfidarlo in una partita che, comunque andrà, lo vedrà protagonista. Tra i due corrono esattamente vent'anni, tanto che il portoghese vinceva una FA Cup in Inghilterra quando il turco non era ancora nato. Ecco perché questa giornata potrebbe portare con sé anche una sorta di, con Yildiz sempre più vicino a ritagliarsi un ruolo da "primo attore" e leader anche alla Juve con la maglia numero 10 sulla schiena. Ronaldo può tracciargli la strada.





