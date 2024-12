Offerte di Arsenal e Liverpool per Yildiz rifiutate dalla Juventus

L'interesse per Kenanè aumentato in questa stagione vista la sua centralità nellama già in estate non erano mancate le squadre che si erano mosse per il talento turco.Prima del rinnovo fino al 2029 con la consegna dell’iconica maglia numero 10, riferisce il Corriere dello Sport, i bianconeri hanno ricevuto anche un’offerta dal Liverpool e dall’Arsenal, ma la replica è sempre stata la stessa: Yildiz ha un valore inestimabile e rappresenta il futuro del club. In Premier League, oltre ad Arsenal e Liverpool, sulle traccie del giocatore adesso ci sarebbe soprattutto l'Aston Villa