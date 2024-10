Inter-Juventus, la notte di Yildiz

ha fatto doppietta a San Siro contro l'. Sì, proprio lui, il "giocatorino". A 19 anni il numero 10 bianconero ha salvato lada una figuraccia e dallo scotto di un ko che avrebbe fatto tanto male a una squadra comunque ancora in costruzione, già incappata pochi giorni fa in una sconfitta amara in Champions League. E lo ha fatto subentrando dalla panchina, lì dove era stato relegato per un'ora forse proprio per togliergli di dosso un po' di quella pressione che gli era piombata addosso dopo settimane difficili, con il goal in campionato che tardava ad arrivare e una sola gemma all'esordio europeo.Questa sera l'attaccante turco ha ammutolito San Siro, svettando sopra i Lautaro Martinez e i Thuram di turno, impattando sul derby d'Italia come solo un predestinato può fare. Ha zittito tutti gli scettici Yildiz, con il coraggio e il sangue freddo di chi sa di avere ancora tanta strada da fare, ma al contempo è consapevole delle sue qualità, e pertanto può permettersi di entrare in campo al Meazza a testa alta, anche quando niente sembra andare per il verso giusto. E questo è solo l'inizio, per lui e per una Juventus che, giustamente, lo porterà in trionfo.