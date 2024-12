Futuro Yildiz: il commento di Zazzaroni

A Radio Deejay, Ivanha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Kenan"Non posso dire che Yildiz resterà alla Juve altri tre anni, secondo me no", la previsione del giornalista su numero 10 della Juventus.Sull'aspetto tecnico invece, questo il commento: "È un buon giocatore, il problema non è il ruolo: abbiamo visto giocatori come Baggio, Recoba, Del Piero, partire larghi e poi accentrarsi. Uno va un po' in autonomia: i numeri 10 veri giocano ovunque, Totti ha giocato anche da centravanti".