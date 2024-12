Dove rende meglio Yildiz?

I numeri di Yildiz in Monza-Juventus

Minuti giocati: 90

Expected goals: 0,12

Expected assist: 0,49

Palloni toccati: 54

Passaggi: 30 (90% di accuratezza)

Passaggi chiave: 3

Cross: 6 (efficaci: 2)

Grosse occasioni create: 2

Tiri in porta: 3

Tiri fuori: 1

Dribbling tentati: 2 (riuscito 1)

Duelli a terra: 8 (vinti 5)

Palloni persi: 13

Falli subiti: 4

Nella ripresa è sicuramente cresciuto, rendendosi protagonista di quattro occasioni nitide, ma in generale la sua è stata una serata difficile. Dopo lo spostamento sulla trequarti in Coppa Italia, ieri sera a Monzaè tornato nella zona sinistra dell'attacco della, lì dove in questa prima parte di stagione ha dato segnali contrastanti: tanta verve in alcune partite, quando è stato libero di esprimere tutto il suo potenziale, poco coinvolgimento nel gioco collettivo in altre, come appunto quella di poche ore fa all'U-Power Stadium dove, forse anche perché un po' "oscurato" dall'intraprendenza di Nico Gonzalez, si è visto decisamente meno del solito.L'equivoco, comunque, resta: dov'è che il giovane turco può rendere al meglio? La sensazione è che Yildiz sia maggiormente a suo agio alle spalle del centravanti, dove per lui è facile salire verso l'area avversaria e crearsi - o creare per i compagni - occasioni pericolose. Con Nico di nuovo arruolabile e un Francisco Conceicao in perenne stato di grazia, per Kenan sembra però più probabile trovare spazio proprio lì, nel ruolo di sotto punta, a meno che Thiago Motta non inizi a optare per soluzioni diverse. Quella di ieri, comunque, rimane una prestazione positiva. Migliorabile? Sicuramente.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui