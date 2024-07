Il primo Europeo disi è interrotto ai quarti di finale. La sua, infatti, è stata sconfitta per 2-1 dall'Olanda e, di conseguenza, è stata costretta a vedere calare il sipario sulla propria avventura in Germania. Un'esperienza comunque molto positiva per la squadra di Vincenzo Montella e per il gioiello della Juventus, impegnato a soli 19 anni su una delle vetrine internazionali più importanti. L'attaccante bianconero ha affidato al proprio profilo Instagram il suo pensiero sull'esperienza a"È stato un orgoglio indescrivibile per me indossare la maglia con la lune e le stelle in questo grande torneo.Abbiamo fatto del nostro meglio per rappresentare il nostro paese nel modo migliore possibile. Grazie infinite ai nostri tifosi e alla nostra nazione che ci sono stati accanto in ogni partita, fino all'ultimo minuto. Il vostro amore e il vostro sostegno ci hanno dato forza in questo viaggio.Ora guarderemo avanti, fisseremo nuovi obiettivi e lavoreremo per raggiungere traguardi ancora più grandi. Sono orgoglioso di essere turco!".