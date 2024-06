Turchia, il commento sulla partita di Yildiz

e la sua Turchia ad Euro2024. Il classe 2005 della Juventus infatti ha giocato da titolare e la sua nazionale ha sconfitto per 3-1 la Georgia.Per il talento bianconero, un goal annullato e la solita qualità in fase offensiva. "Al 14’ impegna Mamardashvili, poi gli annullano un gol per una punta di piede troppo avanti (fuorigioco). Non è bravo in copertura su Kakabadze quando suggerisce l’1-1, ma ci mette tanta volontà", il commento di Tuttosport in pagella che dà 6,5 a Kenan. Stesso voto della Gazzetta dello Sport, "Difendere non è il suo mestiere, sul gol del pareggio georgiano si fa saltare, ma davanti dispensa qualità".