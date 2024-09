Kenan Yildiz ha brillato nella sua prima notte di Champions League con la maglia della Juventus. Il gioiello turco ha sbloccato il match dopo 21 minuti di gioco grazie ad un meraviglioso destro a giro che si è insaccato all'incrocio dei pali non lasciando scampo al portiere Drommel. Tuttavia la partita del numero 10 bianconero non si riduce solamente alla magia con la quale ha sbloccato il match. La gara del classe 2005 è stata infatti di grande spessore come si evince dal dato analizzato dalla Gazzetta dello Sport: Yildiz ha preso parte a 11 duelli - nessuno come lui - vincendone 6 e intercettando due palloni.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui