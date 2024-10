In vista della sfida di oggi pomeriggio (ore 18) a San Siro contro l’Inter, il giovane talento turco Kenanpotrebbe clamorosamente partire dalla panchina.sembra infatti orientato a introdurre novità significative nella formazione che affronterà i nerazzurri di Simone Inzaghi, cercando di riscattare la deludente prestazione in Champions League contro lo Stoccarda.Yildiz, classe 2005, ha recentemente vissuto una fase di appannamento che ha acceso i riflettori sulla sua gestione. Il giovane attaccante, investito della prestigiosa maglia numero 10, ha attirato una grande attenzione mediatica e, di conseguenza, un’elevata pressione. La scelta di Motta di lasciarlo in panchina, per la seconda volta nelle ultime tre gare, appare quindi orientata a preservarlo, evitando che nuove critiche possano impattare sul suo sviluppo. L'ultima volta in panchina? Con il Cagliari, nell'1-1 dello Stadium. Motta gli preferì Mbangula.