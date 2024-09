Il retroscena sul rinnovo di Yildiz

Kenanha dimostrato un forte legame con lagià durante le delicate fasi del rinnovo del suo contratto. La richiesta iniziale del suo nuovo entourage si discostava notevolmente dalla proposta della società, creando una situazione di stallo a pochi giorni dall'inizio del campionato.Tuttavia, è stato lo stessoa intervenire direttamente, sbloccando le trattative e dichiarando la sua volontà di indossare la prestigiosa maglia numero 10, simbolo strettamente legato al nuovo accordo. Ne scrive Gazzetta.Questo gesto è stato un segnale chiaro e deciso, che ha messo in luce l'importanza che il giovane talento turco attribuisce al suo percorso con la. Yildiz vuole seguire le orme del suo idolo, Alessandro Del Piero, e costruire una carriera simile a quella della leggenda bianconera. Non a caso, il suo primo gol in Champions League ha richiamato alla mente le prodezze dell'ex capitano, evidenziando non solo le sue qualità tecniche, ma anche la sua determinazione a scrivere la propria storia nella Juventus.