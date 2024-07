Come sta andando l'Europeo di Yildiz?

I numeri di Yildiz a Euro 2024

3 presenze

2 volte titolare

0 goal

0 assist

192 minuti giocati

Giornata decisiva per quanto riguarda. Si giocheranno oggi le ultime due partite relative al quadro degli ottavi di finale. Oggi alle 18 sarà la volta di Romania-Olanda, mentre in serata, con calcio d'inizio alle ore 21 sarà la volta di. I riflettori di marca bianconera saranno inevitabilmente puntati proprio sul match della Red Bull Arena di Lipsia. Tra le fila turche, infatti, scenderà in campo l'unico juventino rimasto in corsa a Euro 2024, ovveroIl gioiello di proprietà della Juventus ha goduto sin qui di grande fiducia da parte del commissario tecnico Vicnenzo Montella il quale, nonostante il ragazzo abbia di fatto giocato una sola stagione tra i professionisti, ha deciso da subito di inserirlo nel giro della Nazionale maggiore a dispetto di una carta d'identità che recita anni 18.Nel corso della fase a gironi Yildiz è stato schierato con una maglia da titolare nel match d'esordio che ha visto la Turchia imporsi per 3-1 ai danni della Georgia. Nella seconda gara contro il Portogallo, invece, Montella ha effettuato diverse rotazioni in termini di formazione e queste hanno finito per coinvolgere anche l'ex prodotto del vivaio del Bayern, finito inizialmente in panchina e subentrato soltanto a gara in corso. Per lui una mezz'ora finale nella quale ha fatto fatica a mettersi in mostra. Infine, l'atto conclusivo del girone contro la Repubblica Ceca, match vinto dalla Turchia per 2-1 e che è valso l'approdo tra le prime 16 del torneo. Yildiz, questa volta, è tornato a vestire una maglia da titolare inscenando una prova di buon livello, propiziando la rete del vantaggio targata Calhanoglu. La sua partita si è poi chiusa al 75', con un cartellino giallo sul groppone. Questa sera contro l'Austria proverà a scrivere una nuova pagina di storia di questa sua prima grande avventura internazionale con la maglia del suo Paese.