Tra le poche note positive emerse dal pareggio per 1-1 dellacontro il Torino nel Derby della Mole, c'è sicuramente la prestazione di, autore del momentaneo 1-0 con un goal di pregevolissima fattura in apertura di gara.Il turco ha infatti illuminato la serata dello Stadio Olimpico Grande Torino con una grande giocata personale: conquistata palla sui venti metri, il 10 bianconero ha saltato sia Sosa che Linetty prima di scaricare a rete un mancino a fil di palo che non ha lasciato scampo a Milinkovic-Savic. Un goal che consegna Yildiz alla storia del Derby della Mole.Yildiz, infatti, aveva segnato di testa anche nella gara d'andata, diventando il terzo giocatore più giovane della storia a segnare in entrambi i Derby nella stessa stagione.Yildiz ha eguagliato, in tal senso, anche un certo Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese era infatti stato l'ultimo giocatore bianconero a segnare sia all'andata che al ritorno nei due Derby della stagione 2018/19.





