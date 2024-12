Il siparietto di Yildiz con Alex Del Piero

Bel siparietto nella serata di ieri, dopo, tra, che ha ricordato al suo giovane "erede" di aver battuto il suo record come marcatore più giovane della squadra bianconera in Champions League. L'attaccante turco è apparso ancora molto emozionato al cospetto del suo idolo, al quale si è rivolto così: "Alex, è stato bello vederti. Volevo salutarti prima della partita, ma non ti ho visto. Sei il migliore". Tra i due, poi, un caloroso abbraccio, che ha subito fatto il giro dei social.Yildiz, autore di un assist per il goal di Dusan Vlahovic, ha poi parlato così ai microfoni di CBS: "È stata una bellissima vittoria dopo aver giocato una grande gara. Sono davvero contento, soprattutto per la squadra. Il Manchester City è squadra fantastica, ma noi siamo scesi in campo con tantissima fiducia, abbiamo fatto una grande prestazione davanti a un'atmosfera incredibile da parte dei tifosi. Li abbiamo studiati in allenamento ed essendo una grande squadra abbiamo dovuto pensare prima alla fase difensiva, abbiamo concesso poco. In campo cerchiamo sempre di dare il massimo e alla fine vedremo. Gli infortuni? Quello che dobbiamo fare è recuperare al meglio dopo le partite per evitare altri rischi, alcuni giocatori stanno piano piano tornando. Io ho sempre cercato di dare il massimo, quando segno sono contento ma è andata bene così perché abbiamo vinto".





