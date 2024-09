Yildiz in Lista B della Champions: ecco perché

Laper la prima fase della competizione. Sono 28 n totale i giocatori bianconeri presenti tra Lista A e Lista B. In quest'ultima ci sono. Ma perché sono stati inseriti nella lista B e cosa significa?La Lista B si aggiunge alla Lista A in cui possono esserci al massimo 25 giocatori (di cui 2 portieri). I giocatori presenti nella Lista B non rientrano nel conteggio e quindi è come se fossero in più rispetto ai 25. Per poter entrare in questa lista però servono dei criteri particolari. Ecco quali come spiega la UEFA"Un giocatore può essere iscritto nella Lista BI giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni.Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B complessivamente).I club possono registrare un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte CET del giorno prima di una partita."