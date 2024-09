Quando scade il contratto di Yildiz?

C'è una clausola rescissoria nel contratto di Yildiz?

Il primo goal - alla Del Piero - diinlo ha di fatto eletto a nuovo idolo assoluto del popolo bianconero che con lui sogna di rivivere tanti anni di successi come fu con Pinturicchio per circa un ventennio. Yildiz è soltanto all'inizio della sua seconda stagione in maglia bianconera, ma la sensazione è che la Juventus voglia costruire su di lui la squadra dei prossimi anni. Un indizio l'ha dato di recente lo stesso club bianconero che, oltre ad avergli assegnato la maglia numero 10, ha deciso di blindarlo all'ombra della Mole prolungandogli il contratto.Kenan Yildiz - cui contratto scadeva inizialmente nel 2027 - ha prolungato il proprio accordo con la Vecchia Signora firmando fino al 30 giugno 2029.Non è stata inserita alcuna clausola rescissoria all'interno del nuovo contratto che lega Yildiz alla Juventus.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui