Tobias, figlio della leggenda bianconera Alessandro Del Piero, ha commentato con entusiasmo la straordinaria prestazione di Kenannella spettacolare partita tra Inter e Juventus, terminata 4-4. Non ha usato mezzi termini, definendo il giovane talento turco un vero e proprio “fenomeno”, un elogio che rispecchia l’impatto che Yildiz ha avuto sul match. La doppietta messa a segno dal giovane attaccante non è passata inosservata nemmeno agli occhi del giovane Del Piero, che ha voluto sottolineare con ammirazione il talento del giocatore bianconero. Parole che, pronunciate dal figlio di un’icona come Alessandro Del Piero, danno ulteriore peso alla performance di Yildiz.