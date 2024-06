Le parole di Kenan, a Sky Sport, in vista della sfida della sua Turchia contro l'Austria."Era molto importante superare il girone, per la prima volta dopo 16 anni. Nell'ultima occasione in cui è successo avevo tre anni, non ricordo bene".- "E' davvero un'ottima squadra, l'abbiamo vista giocare ai giorni. In amichevole nei mesi scorsi abbiamo perso 6-1, ma eravamo una squadra completamente diversa ed era un test che serviva per provare uomini e schemi. Speriamo di dare tutto e di rendere orgogliosi i nostri tifosi".