Kenan Yildiz, dopo la sconfitta per 3-0 della Turchia contro il Portogallo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore della Juventus è subentrato nel corso del secondo tempo, quando la Turchia era già sotto di tre goal. Queste le sue parole: "È stata una partita difficile per noi, all'inizio avremmo dovuto fare gol, ma invece l'abbiamo subito. Questo è il calcio, vogliamo continuare e passare agli ottavi. Contro la Repubblica Ceca sarà una partita difficile, è una squadra ostica, daremo il massimo e l'obiettivo è qualificarci per gli ottavi". Yildiz tornerà in campo mercoledì alle ore 21; partita decisiva per il passaggio del turno della Turchia.