Le parole dia Dazn:YILDIZ - Sono veramente felice di aver segnato il primo goal e il secondo contro una grande squadra, spero di continuare così. Esultanza alla Del Piero? Sì l'ho fatta al secondo. La prima non volevo farla perchè eravamo ancora sotto. Solo goal belli? Fino adesos sì, ma spero di segnarne anche non belli e continuare a segnare. Scudetto? Ci crediamo, però la stagione è lunga.DI GREGORIO - Fino alla fine è il nostro motto e oggi l'abbiamo dimostrato. Le mie sensazioni? Una partita bellissima, sono contento della reazione, un segnale da cui ripartire. Si è visto il gruppo, a fine primo tempo ci siamo detti di non mollare, poi abbiamo preso goal e le cose potevano andare male. Kenan ci ha dato una grossa mano e sono felice per lui. QUanto è forte? Fortissimo, poi è piccolo, è un ragazzino e dobbiamo coccolarlo. Scudetto? Guardiamo partita dopo partita poi tra un po' vedremo.