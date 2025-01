Le parole dia Dazn:PARTITA - Non abbiamo buttato nulla, l'Atalanta è una grande squadra. Un risultato importante, adesso siamo concentrati per la prossima partita.FLUIDITA' DAVANTI - Il mister ci ha dato delle opzioni libere, ci ha dato libertà ed è stato bello. CI cambiavamo come posizioni, ma qualcuno copriva sempre gli altri ruoli.PERSONALITA' - Atalanta è una squadra davvero forte, non siamo contenti del pareggio. Voglio sempre segnare per la squadra, nell'ultima azione dovevo passare palla a Mbangula.KOLO MUANI - Perchè lo chiedi? Sì mi piace è un bravo calciatore, ma io non c'entro niente. Sono contento se arrivano bravi giocatori