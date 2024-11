Il comunicato ufficiale della Juventus:



"Nell’ultima settimana Torino è stata il cuore pulsante del freestyle football mondiale, ospitando la World Freestyle Football Championship 2024, nata dalla collaborazione tra Juventus e la World Freestyle Football Association (WFFA).



32 Freestylers di fama internazionale provenienti da 19 nazioni hanno dato vita a una settimana di spettacolo, facendo vibrare la città dall’Allianz Stadium fino al centro storico, portando il freestyle a contatto con tifosi e appassionati di tutte le età.



L’evento principale si è svolto allo Juventus Creator Lab, dove gli atleti si sono esibiti con skills e trick mozzafiato per un’intera giornata. Nella categoria maschile, a conquistare il titolo è stato il francese Jesse Mallet, mentre tra le donne ha trionfato la polacca Aguska Mnich, che in una finale al cardiopalma ha sconfitto l’italiana Anastasia Bagaglini.



Le finali sono ora disponibili integralmente sul canale YouTube di Juventus, regalando a chiunque l’opportunità di rivivere i momenti più intensi e spettacolari della competizione".