Eva, dopo la vittoria della Juventus Women, parla così in conferenza stampa."Sono sicuramente molto emozionata, ma la cosa più importante è aver vinto. Era fondamentale. Domani ce n'è un'altra importante, volevamo fare il nostro e ci è riuscito bene"."Come fai a essere così tranquilla? Sono una persona molto tranquilla di mio, le mie compagne mi aiutano. Anche durante la settimana a Vinovo. Mi danno sicurezza, tranquillità, mi dicono come comportarsi durante la gara. Cerco di prendere un po' da ognuna. Sono tranquilla, sì"."Spero di concludere la stagione così come l'ho iniziata. Di continuare il passo dall'inizio della stagione. Tutta la squadra continui a giocare come stiamo facendo, me lo auguro. Se continuiamo così faremo belle cose".