WOMEN, ROMA-JUVENTUS: LA CRONACA

calcio d'inizio alle 18

WOMEN,ROMA-JUVENTUS: LE FORMAZIONI

Roma

in attesa

Juventus Women

in attesa​

Torna in campo laWomen dopo la pausa nazionali, affronta la Roma allo stadio Tre Fontane della capitale. Alle bianconere allenate dabasta un punto per la qualificazione aritmetica alla prossima Women's Champions League, un obiettivo fondamentale. La sfida alla Roma ha sempre un sapore speciale, giallorosse capoliste e campionesse d'Italia in carica. L'impianto giallorosso ha fatto registrare un tutto esaurito per l'occasione ma le bianconere non partiranno di certo sconfitte.