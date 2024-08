Max, allenatore della Juve Women, parla così dopo il buon test delle bianconere contro il Servette."Mi è piaciuto l'atteggiamento, è stato positivo sin dall'inizio. La voglia di mettere in atto ciò che abbiamo provato. Le ragazze sono molto stanche adesso. L'intensità era dovuta a una grande attitudine, più che a uno stato fisico. Al di là del risultato."E' stato più difficile, loro avevano le prime linee. Non so quali siano le nostre invece di prime linee, abbiamo una rosa di grande livello. Abbiamo tenuto uno standard alto, fisicamente le abbiamo surclassate perché abbiamo cambiato tutta la squadra all'intervallo e loro no. Bisogna prendere dunque le cose con equilibrio"."Sicuramente per giocare come chiediamo di giocare alla squadra, è necessario avere una condizione alta. Lavoriamo molto sui riferimenti in fase di possesso. Sotto l'aspetto tattico delle due centrocampiste, una palleggia di più e l'altra va ad accompagnare l'azione"."Noi dobbiamo lavorare sugli errori, è giusto. Abbiamo preso un gol che m'ha fatto arrabbiare. Prendere gol da rimessa non sta né in cielo né in terra. Non è stata l'unica, le due occasioni concesse sono state per aver toccato troppo la palla. Quando iniziamo a piacerci, diamo occasioni. Dobbiamo imparare che ogni palla va giocata come se fosse l'ultima"."E' caduta nella pozione magica come Obelix. Non doveva neanche giocare, ieri era bloccata dal mal di schiena. Ci sarà molto utile, è molto diversa da Cristiana, va a completare la rosa con caratteristiche che non avevamo. Grandissima struttura fisica. Sono molto contento della rosa a disposizione, ci permette tantissime soluzioni"."Bene o male sì, sperando che vada tutto bene. Valuteremo se capiteranno occasioni. Sicuramente sono contento. Per andare ai ritmi che vogliamo, ci sarà possibilità di cambiare e di avere una rosa completa"."Sta lavorando in parte con la squadra e in parte no. Ma ha fatto passi da gigante. E' ferma da un anno e mezzo".