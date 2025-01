Valentina, in conferenza stampa, commenta così l'ultima vittoria della Juventus."Sono contenta dell'approccio della squadra in questa prima partita dell'anno. Siamo un grande gruppo, c'è voglia di lavorare sodo per gli obiettivi. Credo che siamo sulla strada giusta, continuiamo su questo percorso"."Com'è cambiato il tuo ruolo? Semplicemente metto tutta me stessa a disposizione del gruppo. Non ho cambiato nulla, cerco di avere parole di incoraggiamento per le giovani, continuo a lavorare, a dare il massimo. Credo sia fondamentale per il gruppo"."Credo che mister Canzi, la prima volta nello spogliatoio, ha dato il carattere e il carisma mancato prima. Questa forza arriva dal gruppo, dall'essere squadra. Anche durante i momenti di difficoltà credo e spero che abbia il carattere di ribaltare il risultato"."C'è ancora qualcosa da migliorare? Credo ci sia sempre da migliorare, da perfezionare qualcosa. Continuiamo a lavorare, ad avere voglia di migliorare, a credere in ciò che facciamo. C'è sempre da migliorare, non siamo arrivate e non arriveremo mai probabilmente. Lo staff è con noi per trarre il meglio".