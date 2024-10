Juve Weah, l'esterno in gol 25 anni dopo suo padre a San Siro

Inter-Juventus è stata una partita totale. Ricca di emozioni senza dubbio, così come di spunti di riflessione per il futuro. Otto gol, una doppia rimonta e un punto sofferto ma guadagnato con la forza e il carattere. I bianconeri hanno portato a casa un pareggio importante per tanti motivi grazie alla doppietta didopo i gol diProprio lo statunitense ha ritrovato la rete in campionato dopo un lungo digiuno. Segno del destino o solo coincidenze? 25 anni e 3 giorni fa, infatti,segnò un gol proprio a San Siro, anche lui contro l'Inter.