Stando a Tuttosport, Westonha una richiesta abbastanza specifica per la sua prossima destinazione. Il centrocampista statunitense, che nelle scorse settimane si è messo "di traverso" nella trattativa tra lae l'Aston Villa per Douglas Luiz rifiutando quella pista, vuole restare in uno dei cinque maggiori campionati europei e possibilmente in una squadra che giocherà la Champions League. I bianconeri sperano di trovare presto una sistemazione a McKennie, che non rientra nel progetto tecnico, magari già nei prossimi giorni quando tornerà alla Continassa dopo le vacanze.