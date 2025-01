Weah sulle orme di papà George: segna in Juventus-Milan ma a maglie invertite

AFP or licensors

Weah sulle orme di papà George

Impatto decisivo di Timothy Weah in Juventus-Milan. Entrato in campo ad inizio ripresa, per sopperire alle problematiche fisiche di Kenan Yildiz, l'esterno americano si è reso protagonista di un grande secondo tempo all'Allianz Stadium. Il numero 22 bianconero ha infatti segnato il goal del 2-0 con un grande inserimento poi suggellato con il mancino ad incrociare alle spalle di Maignan. Una rete che, in un certo senso, ricalca quanto fatto da papà George 26 anni fa.Nella stagione 1998/99, quella che culminerà con la vittoria dello Scudetto da parte del Milan di Alberto Zaccheroni, i rossoneri, alla 32esima giornata, si imposero per 0-2 allo Stadio Delle Alpi contro la Juventus. In quel frangente, entrambi i goal furono segnati proprio da George Weah nella stessa porta nella quale il figlio Timothy ha trafitto Maignan. Di padre in figlio, insomma.