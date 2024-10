è intervenuto ai microfoni di Sky per presentare la supersfida di San Siro contro l'. L'esterno dellagiocherà con una maglia da titolare e agirà inizialmente sulla corsia di sinistra. Di seguito le sue dichiarazioni."Per me Dumfries è un giocatore molto forte, devo giocare bene perché lui attacca bene. Perché non provare a vincere stasera?"."E' stato un peccato non averla vinta, stasera dobbiamo giocare tutti insieme. Quando giochiamo insieme siamo forti. Stasera partita difficile ma siamo pronti".