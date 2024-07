Juventus, in che ruolo giocherà Weah?

Quanto spazio avrà?

Timothy Weah può essere il jolly di questa squadra, l'uomo in grado di scardinare le difese avversarie con un'accelerazione potente, con un po' di brio e tutto offensivo. La prestazione contro il Norimberga nella prima amichevole estiva ha lasciato segnali incoraggianti. Ma quanto giocherà? E in che ruolo verrà utilizzato da Thiago Motta?Weah potrà giocare da esterno basso, così come alto, a seconda delle necessità della Juve che sulle corsie esterne è ancora un cantiere aperto. Ieri Thiago Motta ha parlato così del suo ruolo: "Non ho l'idea di farlo giocare da terzino ma ha dimostrato di dare disponibilità da terzino, esterno destro, sinistro, anche attaccante, l'ha già fatto".Al momento, considerando la situazione in bilico di Chiesa e la cessione di Soulé, Weah è di fatto l'unico esterno a destra su cui Thiago Motta può contare. Ma sarà un titolare di questa squadra? In teoria no, infatti Giuntoli è alla ricerca anche di un nuovo innesto sulla fascia destra in attacco. Weah non avrà un posto fisso in questa squadra, ma uno spazietto sembra proprio possa esserci.