Con papà George Weah che lo osserva da lontano con orgoglio – “e mi fa sempre i complimenti per i gol” – Timothy Weah sembra aver finalmente trovato il percorso giusto per evolversi come calciatore e raggiungere una piena maturità. Dopo alcune stagioni di alti e bassi alla ricerca della propria dimensione, il giovane attaccante sta consolidando il suo ruolo, anche grazie alla guida di Thiago Motta, che ha saputo valorizzarne le qualità sin dall'inizio.In questo nuovo contesto, Weah non solo mostra margini di miglioramento notevoli sul piano realizzativo, ma anche una crescente abilità in fase di contenimento, dimostrando la versatilità e l’equilibrio tattico necessari per competere ad alti livelli. Tuttavia, ciò che colpisce di più è la dedizione di Timothy al bene della squadra: il suo impegno e la concentrazione lo rendono un giocatore disposto a sacrificarsi e a lavorare per il collettivo, oltre che per la propria crescita personale.Con la giusta continuità e il supporto di un tecnico che crede nelle sue capacità, Weah è sulla strada giusta per diventare un elemento fondamentale e determinante sia per il suo club che per la sua carriera futura.