Weah centravanti: i numeri

43 presenze

7 goal

4 assist

centravanti contro l'Aston Villa? Sì, è uno scenario che prende sempre più quota. L'assenza di Dusan Vlahovic, fermato da un risentimento alla coscia, per il big match di Birmingham - dopo aver già saltato la sfida di San Siro contro il Milan - potrebbe infatti spianare la strada all'esterno statunitense che in occasione della sfida di Champions League del Villa Park potrebbe andare ad orbitare da unico riferimento offensivo per sopperire alla grande emergenza nella quale versa la squadra di Thiago Motta.Per il numero 22 della Juventus, in realtà, non si tratterebbe di una novità assoluta. Il classe 2000, infatti, ha già giocato in quella posizione di campo. È successo quest'anno, durante il secondo tempo di Juventus-Napoli, ma anche nelle sue precedenti esperienze lontano da Torino.In tutte le squadre nelle quali Timothy Weah ha giocato sino a questo punto della sua carriera, in diverse occasioni il figlio d'arte è stato schierato in qualità di punta centrale. I primi esperimenti, in tal senso, risalgono alla stagione 2017/18, ovvero quella del suo debutto tra i professionisti con la maglia del. Agendo da punta, infatti, Timothy ha segnato i primi goal della sua carriera.Passato poi alnella stagione 2018/19, dei quattro goal messi a referto con gli scozzesi, tre sono arrivati agendo proprio in quella fetta di campo. Poi c'è stato il ritorno in Francia, con ilpronto ad accoglierlo e dove Weah ha ricoperto, di fatto, diversi ruoli: da terzino bloccato a esterno a tutta fascia, fino ad agire anche da esterno offensivo o, appunto, da punta. Di seguito ecco i numeri di Weah quando è stato chiamato dai suoi allenatori ad agire da epicentro offensivo.





