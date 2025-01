Vuole entrare all'Allianz Stadium, ma la Juventus gioca in trasferta: 35enne tedesco resiste al taser e ferisce due carabinieri

Getty Images

Cosa è successo

E' semplicemente incredibile quanto è accaduto nella giornata di martedì presso l'Allianz Stadium di Torino, mentre la Juventus era impegnata sul campo del Bruges in Champions League.Un uomo di 35 anni, di nazionalità tedesca, si è presentato all'ingresso 12 dell'impianto torinese con la ferma volontà di entrare all'interno dello stadio dove, ovviamente, non c'era alcun evento in programma visto che la formazione bianconera era impegnata in trasferta.Come riferito dal Corriere della Sera, l'uomo, in evidente stato confusionale, ha aggredito i prima i vigilantes, che a fatica hanno cercato di fargli capire come non fosse possibile accedere agli spalti, e successivamente si è scagliato anche contro i carabinieri.

Ne è nata una violenta collutazione, con gli agenti che si sono visti costretti ad utilizzare il taser in loro dotazione. Il 35enne è stato colpito da due dardi, ma, ha provato comunque a scappare, prima di essere fermato e arrestato. Portato al Cto di Torino, non ha saputo spiegare per quale motivo si trovasse allo Stadium. I due carabinieri, invece, hanno riportato alcune lesioni guaribili in una decina di giorni.