, calciatore che ha segnato (contro l'Inter) il primo goal in assoluto della Serie A 2024/25, firmando la rete del provvisorio 1-0 in favore del. Il calciatore del Grifone, intervistato in esclusiva da Radio Serie A, ha parlato anche di Juventus, club nel quale è cresciuto a livello di settore giovanile:"Nella mia famiglia, oltre che Bari, tifano Juve. Il cugino di mio nonno è stato una leggenda di Napoli e Juve. Il mio cognome originario infatti è Vojak. Sarà speciale soprattutto affrontare i bianconeri. Il calcio è nel DNA. Mio figlio farà ciò che vorrà ma un po’ di pressioni gliele metterò per la gioia di mia moglie"."Quando eravamo a Pordenone Di Gregorio era un po’ sottovalutato. Io stesso dal primo giorno l’ho fatto. Dopo 24 ore ho capito che aveva una marcia in più. Mi giravo e pensavo di aver preso goal e lui l’aveva parata. Ci sentiamo spesso. E’ un fenomeno. Merita di essere lì".