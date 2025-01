Vlahovic torna titolare in Champions League?

AFP via Getty Images

Vlahovic titolare in Champions? Cosa filtra

La Juventus ha iniziato la preparazione verso la partita di Champions League contro il Club Brugge, valida per la settima giornata del girone unico. I bianconeri saranno impegnati in trasferta. Uno dei dubbi di formazione perL'attaccante serbo è partito fuori contro il Milan in campionato, subentrando nel finale. Vlahovic aveva svolto solo un allenamento in gruppo prima del match ed anche per questo Motta lo ha schierato inizialmente in panchina. Al suo posto Nico Gonzalez. Il ballottaggio tra i due è aperto anche contro il Brugge. Vlahovic scalpita per ritrovare la titolarità dopo i problemi muscolari ma occhio all'argentino, che sta prendendo confidenza nella posizione di centravanti.