Vlahovic titolare o in panchina in Juventus-Bologna?

Laritrovache da ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione diper la sfida contro il Bologna, in programma sabato all'Allianz Stadium.L'attaccante serbo è rimasto fuori per tre partite, con Milan, Aston Villa e Lecce. Nessuna vittoria per la Juventus in questo mini ciclo senza Vlahovic. Il centravanti è un recupero fondamenta per Thiago. Ora, scrive il Corriere dello Sport, Vlahovic è pronto a riprendere il suo posto nel 4-2-3-1 (variabile in 4-1-4-1 a seconda della posizione di Khéphren Thuram) per l’incrocio delicatissimo con ile a vestire quella maglia da titolare indossata per 16 volte consecutive prima dell’infortunio