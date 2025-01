L'assenza di un rinnovo contrattuale, unita a un rapporto instabile con Thiago Motta, rende il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus estremamente incerto. Pur non essendo ufficialmente sul mercato, l’attaccante potrebbe essere ceduto in caso di un’offerta adeguata, risultando tra i giocatori più sacrificabili già nell'immediato. Questa scelta sarebbe motivata sia da esigenze economiche, legate a un contratto che prevede un aumento salariale non più sostenibile per i nuovi criteri gestionali del club, sia da ragioni tecniche, poiché le caratteristiche di Vlahovic non si adattano al profilo di centravanti ideale per il sistema di gioco dell’attuale allenatore. Ne scrive Gazzetta.