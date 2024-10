Paolo Rossi, Antonio Conte e Mario Mandzukic sono già alle spalle. E allorapunta: è l'Apache il prossimo grande attaccante della storia bianconera che può superare l'attuale numero 9 della, a quota 47 goal in totale dopo i 6 segnati in questo inizio di stagione tra qualche ombra e, all'opposto, lampi di luce più forti che mai. Al serbo, che prima in ogni caso supererà Arturo Vidal fermo a 48, non mancheranno poi altri campioni da inseguire: da Gianluca Vialli, 53 goal, a Gonzalo Higuain, 66, fino a Fabrizio Ravanelli con 69. Per andare oltre servirebbe una stagione da più di 30 reti, ma guai a mettergli limiti…