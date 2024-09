Perché Vlahovic è uscito all'intervallo?

La partita dicontro ilsi è chiusa dopo appena 45 minuti di gioco. Schierato da titolare daper la sesta partita ufficiale consecutiva trae Champions League, ha faticato enormemente ad incidere in nel contesto di un match che ha regalato pochissime emozioni ma soprattutto nessun goal. Uno copione che ha finito per penalizzare proprio il numero 9 della, spingendo il suo allenatore ad una clamorosa scelta all'intervallo: Vlahovic è stato infatti sostituito al termine della prima frazione di gioco. Al suo posto è entratoVlahovic fuori dopo la fine del primo tempo a causa di un infortunio? Assolutamente no, la scelta di togliere DV9 dalla sfida dello Stadium è stata di matrice puramente tecnica. A chiarirlo è stato proprio Thiago Motta ai microfoni di DAZN: "Vlahovci? Sta bene non ha nessun problema. Un buon primo tempo, ha aiutato la squadra cercando la profondità anche se oggi ce n'era poca. Tim è entrato bene, abbiamo fatto una buona prestazione, siamo arrivati fino agli ultimi metri e lì dobbiamo migliorare".