Come è andata la Juventus senza Vlahovic

Finora è stato sempre - ma proprio sempre - titolare (non che ci fosse scelta, effettivamente), giocando l'88% dei minuti a disposizione., che sta pure ripagando per la fiducia - nonostante le critiche di cui finisce spesso per essere bersagliato, a volte in maniera immeritata - essendo già a quota nove goal e un assist. Ecco perché fa sempre notizia quando il tecnico italo-brasiliano, per un motivo o per l'altro, lo sostituisce a gara in corso, come ieri sera contro ilin una fase comunque positiva della squadra bianconera, in cui il numero 9 non aveva nemmeno dato particolari segni di stanchezza.Il serbo, nello specifico, ha lasciato il posto aal 68', stesso minuto in cui era tornato in panchina nel match contro lo Stoccarda: ieri senza di lui la Juve non è riuscita ad andare oltre l'1-1 sul quale aveva messo la firma lo stesso Dusan, freddissimo dal dischetto, che forse avrebbe potuto essere ancora utile; la volta precedente era finita male, con la beffa last minute dei tedeschi.Per il resto, come dicevamo, sono pochissime altre le occasioni in cui Vlahovic non ha completato la partita. Nel recente passato è successo anche sabato scorso contro l', probabilmente nell'ottica di un (almeno minimo) turnover in vista della Champions: al 71', però, la Signora aveva già messo la gara in cassaforte con il 2-0 maturato nel primo tempo, pertanto la scelta era più che legittima.Senza il classe 2000, invece, è cambiato in positivo il derby d'Italia contro l'a San Siro, in quanto il goal del definitivo 4-4 di Kenan Yildiz è arrivato all'82', cinque minuti dopo la sua uscita dal campo. Solo due 0-0, infine, in entrambe le altre partite in cui Dusan era stato sostituito: contro la, quando però la Juve è rimasta senza di lui soltanto dall'83' in poi, e contro il, quando invece il cambio all'intervallo aveva fatto discutere e, soprattutto, non aveva dato alcun beneficio.