ha parlato ai microfoni di Sky a circa trenta minuti dal calcio d'inizio del Derby della Mole tra. Di seguito le sue dichiarazioni:"Sarà una partita diversa rispetto a Lille. E' un derby, per noi tutte le partite sono importanti, ma questa questa ancora di più perché i tifosi e la città ci tengono. Daremo tutto per vincere"."E' una cosa che dobbiamo camibare, dobbiamo cominciare a vincere in casa. Non so il motivo di queste difficoltà ma se continuiamo a lavorare duro le vittorie arriveranno"."Lavoriamo tantissimo su tutto, anche su come difenderci da squadra e su come avere l'atteggiamento giusto, giocando con la palla e senza."Ho saltato le partite di settembre e ottobre per motivi familiari che tutti sanno e li ringrazio per la pazienza. Questa volta li ringrazio per la chiamata, sono pronto, non vedo l'ora di giocare, anche se ci aspettano due partite difficili. Dobbiamo affrontarle con umiltà e motivazioni".