Juventus, è già finita l'era di Vlahovic? Rischia di diventare la terza scelta

AFP via Getty Images

La situazione attuale



Un addio imminente?

L'uomo più pagato della Juventus – e dell’intera Serie A – rischia di essere relegato ai margini. È questa la realtà che sta vivendo Dusan, il cui impiego si è ridotto a soli 21 minuti nelle ultime due partite. E il futuro non sembra offrire prospettive migliori. Con l’arrivo di Kolo Muani, che ha portato entusiasmo a Thiagoe Cristiano, l’ex re dell’attacco juventino vede sgretolarsi il proprio regno. La "reggenza" di Vlahovic è ufficialmente terminata, e a complicare le cose c’è anche un rapporto con Thiago Motta ormai incrinato.Le prime indiscrezioni, in attesa dell'ufficialità di(prevista per domani), indicano il francese come probabile titolare contro il Napoli. Una scelta che avrebbe potuto essere anticipata già nella sfida con il Milan, considerando l’ottima condizione fisica di Muani dopo una settimana di allenamenti intensi. Per Vlahovic, invece, il quadro appare sempre più nitido: il serbo rischia di scivolare al terzo posto nelle gerarchie offensive, dietro sia a Kolo Muani che a Nico Gonzalez, che sembra ormai preferito come prima punta.La domanda sorge spontanea: l’arrivo dipotrebbe preludere a una cessione immediata di Vlahovic? La risposta, al momento, è negativa. La Juventus aveva bisogno di un nuovo centravanti indipendentemente dalla situazione del serbo, e l’input diè stato decisivo per modificare la gestione offensiva della squadra.Al momento,non ha ricevuto offerte concrete, né ha manifestato l’intenzione di partire. Il suo contratto scade nel 2026, e la Juventus prenderà in esame il suo futuro solo a febbraio, quando avrà un quadro più chiaro della situazione. Fino ad allora, non si prevedono scossoni, ma da quel momento in poi, il club potrebbe iniziare a preparare il terreno per una possibile cessione.