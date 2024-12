La frattura con i tifosi: cosa è successo



Il rischio di una spaccatura e le incognite sul futuro

Quella di stasera tra Juventus e Cagliari in Coppa Italia è una partita che vale molto di più di un semplice passaggio del turno. Non sarà solo un confronto tra due squadre, ma anche una prova del nove per Dusan, chiamato a fronteggiare le recenti tensioni con una parte del tifo bianconero.La scintilla che ha acceso la contestazione è scattata dopo il deludente pareggio interno contro il Venezia. La decisione della squadra di recarsi sotto la Curva Scirea per ringraziare i tifosi si è trasformata in un momento di tensione: insulti e cori contro Vlahovic, che ha risposto con un gesto istintivo, hanno alimentato la frattura. La situazione è degenerata anche fuori dallo stadio, con presunte minacce rivolte al centravanti serbo mentre lasciavain auto.Laha avviato indagini interne in collaborazione con la Digos, determinata a identificare i responsabili degli episodi più gravi, seguendo la linea già tracciata in passato per reprimere comportamenti inaccettabili.La serata di oggi sarà inevitabilmente influenzata dal clima teso. Resta da capire comeil pubblicoal nome didurante la lettura delle formazioni e alle sue prestazioni in campo. Alcuni invocano gesti forti, come affidargli la fascia di capitano per dimostrare fiducia e sostegno. Tuttavia, questa scelta potrebbe accentuare la frattura con il tifo organizzato, rischiando di aggravare la situazione.Il momento delicato si intreccia con una trattativa contrattuale complicata. Il rinnovo di Vlahovic è in stallo: la Juventus vorrebbe spalmare l’attuale ingaggio su più anni, ma la controparte non sembra disposta ad accettare. Questo irrigidimento alimenta i rumors di mercato, con club di Premier League, come il Manchester United, pronti a inserirsi nel caso di una rottura.