Vlahovic, le ultime notizie sul rinnovo di contratto

Il presente diè segnato da una grande crescita, ma il futuro resta ancora un'incognita. Durante il match contro il Manchester City allo Stadium, il serbo ha potuto contare sull’affetto della sua famiglia, che lo ha accompagnato nei momenti più importanti della sua stagione. Nonostante i successi sul campo, la sua posizione allarimane in bilico.Il contratto che lo lega al club scadrà nel 2026, ma al momento sembra svanire ogni traccia di un rinnovo imminente. Non sono previsti incontri tra il suo entourage e la dirigenza, e gli ultimi contatti risalenti alla fine di ottobre non hanno portato a novità. Senza sviluppi significativi, la questione potrebbe rimanere sospesa fino alla, a meno di sorprese nei primi mesi dell’anno nuovo.A fine stagione, Vlahovic maturerà il suo primo bonus fedeltà, che farà lievitare il suo compenso stagionale fino a 10,5 milioni di euro. Tuttavia, al termine di questa annata, il contratto che lo lega alla Juventus prevede ancora un altro anno di impegni, con un peso complessivo di 12 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Il club avrebbe preferito concludere un accordo di rinnovo entro la fine dell'anno, per ridurre l'ammortamento a bilancio e sfruttare il risparmio sul mercato di gennaio.La posizione di Vlahovic, quindi, verrà trattata con più calma nei prossimi mesi. Nonostante ciò, il centravanti serbo ha ripreso in mano la Juventus, mettendo in mostra prestazioni che testimoniano il suo valore e la sua determinazione.