Dusanrimane, indubbiamente, uno degli elementi più divisivi della recente storia della Juventus. Il suo rapporto con l'ambiente bianconero, che dura ormai da tre anni, è stato caratterizzato da una continua alternanza di alti e bassi, sia sul campo che fuori. Recentemente, è arrivata la tanto attesa riconciliazione con i gruppi ultras, che lo avevano pesantemente insultato in mondovisione dopo il pareggio contro il Venezia.Tuttavia, la vera preoccupazione della società riguarda un altro aspetto, ovvero il rinnovo del contratto di Vlahovic, in scadenza il 30 giugno 2026. Secondo La Repubblica, sta emergendo uno scenario sempre più preoccupante che potrebbe avere implicazioni significative per il futuro del giocatore e per le strategie bianconere.