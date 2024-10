Vlahovic può raggiungere Tevez: i numeri

ha segnato 48 goal con la maglia della Juventus, è a meno due da raggiungere quota 50 reti in bianconero e "agguantare"n classifica. Con una doppietta contro la Lazio (cosa riuscita un anno fa sempre all'Allianz Stadium), eguaglierebbe l'ex Juventus.Per segnare 48 goal, Vlahovic ha impiegato 110 partite con la Juventus. Numeri differenti per Tevez visto che l'argentino riuscì a segnare 50 reti in meno partite, ovvero 96 gare. Tevez è rimasto alla Juve per due stagioni, fornendo anche 19 assist. Vlahovic è fermo invece a 12 in questa statistica.