potrebbe essere un vero pericolo per il, nel match di oggi all'Allianz Stadium: l'attaccante serbo, infatti, ha segnato sei goal contro i rossoblù in Serie A, e solamente contro il Cagliari ha fatto meglio nella competizione (sette). L'assenza per infortunio del classe 2000, pronto a rientrare proprio questa sera, si è fatta sentire parecchio per i bianconeri: in questa stagione, considerando tutte le competizioni, la squadra di Thiago Motta ha infatti pareggiato tutte le tre partite in cui Vlahovic non è sceso in campo, e senza di lui sul terreno di gioco ha mantenuto una media goal di 0,6 reti ogni 90 minuti, che sale a 1,7 in sua presenza.