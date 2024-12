Il tema dell’ingaggio, in particolare della sua spalmatura, è senza dubbio uno degli argomenti più caldi in casariguardo al futuro di Dusan. Mentre lacerca di ridurre l’impatto economico dello stipendio del centravanti, il giocatore e il suo entourage sembrano concentrati esclusivamente sulle questioni di campo, rimandando ogni riflessione sul contratto. La Juve, infatti, considera l'alto stipendio di Vlahovic come un problema ormai da tempo.La richiesta di rinegoziare l'accordo non è una novità: è un tema che la società bianconera aveva già sollevato in passato, con l’intento di trovare una soluzione prima che la situazione si complicasse ulteriormente, dato che il contratto scadrà nel 2026. La Juventus ha cercato di agire tempestivamente, proponendo una spalmatura dell’ingaggio per rendere il contratto più sostenibile, ma finora il giocatore e il suo entourage non hanno dato segni di apertura su questo fronte.Questo scenario crea una sorta di stallo tra le parti, con la Juventus che tenta di gestire il futuro del calciatore in modo strategico, mentre Vlahovic sembra più concentrato sul proprio rendimento in campo. Una situazione che, con il passare del tempo, potrebbe diventare sempre più delicata, soprattutto in un contesto di mercato che potrebbe riservare nuove opportunità per l'attaccante serbo.